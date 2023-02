Adepto que insultou jornalista da CMTV já foi identificado e arrisca multa de cinco mil euros

Autoridade Para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto instaurou um processo para o apuramento dos factos.

A Associação dos Jornalistas de Desporto já tinha repudiado o episódio na terça-feira e pediu que os infratores fossem banidos dos estádios.

A Autoridade Para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) já identificou o adepto que insultou uma jornalista da CMTV após o jogo entre o FC Porto e o Sporting no último domingo, nas imediações do estádio José Alvalade.O infrator poderá vir a ser condenado ao pagamento de uma coima entre 750 a cinco mil euros. A APCVD instaurou um processo para o apuramento dos factos e responsabilidades daí decorrentes.O Sporting Clube de Portugal repudiou também esta quarta-feira as agressões, ocorridas no mesmo dia dos insultos, a uma outra equipa de reportagem constituída pelos jornalista Pedro Neves de Sousa e o repórter de imagem José Ramos.