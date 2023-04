Adepto que sofreu paragem cardiorrespiratória durante Chaves-Sp. Braga morreu

Revelou Artur Jorge, treinador dos arsenalistas, após a partida.

O adepto do Chaves que sofreu uma paragem cardiorrespiratória nas bancadas do Estádio Eng.º Manuel Branco, este domingo, durante o encontro entre flavienses e Sp. Braga, acabou por falecer. Foi o treinador dos arsenalistas, Artur Jorge, quem deu conta do desfecho durante a flash interview.



