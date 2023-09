Adepto sente-se mal no final do Benfica-FC Porto

Foi transportado para o hospital.

Um adepto sentiu-se mal ao sair do Estádio da Luz após o jogo frente ao FC Porto esta sexta-feira.Uma ambulância do INEM esteve no local a fazer manobras de reanimação, assim como uma VMER, uma ambulância dos Bombeiros Lisbonenses e agentes da PSP.O homem foi transportado para o hospital.