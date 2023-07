Adeptos agridem jogador do Corinthians num motel em São Paulo

Luan não joga pelo clube paulista desde fevereiro do ano passado.

O 'Globo Esporte' avança esta terça-feira que Luan, médio do Corinthians, foi agredido por adeptos do clube num motel em São Paulo durante a última madrugada.Segundo a mesma publicação, o jogador sofreu agressões na zona das costelas, mas encontra-se bem. O Corinthians chamou a polícia mas ainda não conseguiu falar com o futebolista.Luan, que está no clube paulista desde 2020, tem contrato até ao final da época. Recentemente fez um balanço da sua presença no clube e voltou a pedir mais oportunidades. No domingo o treinador Vanderlei Luxemburgo disse que não utiliza o jogador porque os adeptos não querem.O médio não joga desde fevereiro do ano passado. No total soma 80 jogos, 11 golos e cinco assistências pelo Corinthians.Entretanto, o clube já reagiu ao violento episódio nas redes sociais, afirmando que "nada justifica a agressão covarde sofrida pelo atleta". "O Sport Club Corinthians Paulista recebeu com tristeza e indignação a informação de que o atleta Luan foi agredido por supostos adeptos na madrugada desta terça-feira (04), em São Paulo. O clube acompanha a apuração dos factos e está oferecer todo o apoio necessário ao jogador, como sempre fez desde a sua chegada, em 2020. Depois de mais um repugnante caso de violência, o Corinthians lamenta o atual momento de intolerância que domina o futebol brasileiro. Nada justifica a agressão covarde sofrida pelo atleta", pode ler-se.