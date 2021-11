Adeptos do Manchester United elegem Cristiano Ronaldo o jogador do mês

Avançado português ficou à frente do guarda-redes David De Gea e do atacante Marcus Rashford.

O avançado internacional português Cristiano Ronaldo foi escolhido como jogador do mês pelos adeptos do Manchester United, com o avançado a bater nas preferências o guarda-redes David De Gea e o atacante Marcus Rashford.

Cristiano Ronaldo, de 36 anos, que trocou esta época a Juventus pelo Manchester United, regressando 12 épocas depois aos 'red devils', recebeu 57% dos votos adeptos, contra 30% de De Gea e 13% de Rashford.





O avançado, que soma sete golos em 10 jogos, foi também eleito em setembro o jogador do mês da Liga inglesa, e homem do jogo nos encontros com Atalanta, na Liga dos Campeões, e Tottenham, na 'Premier League'.