Adeptos do Sporting e Benfica envolvem-se em confrontos antes do dérbi de futsal

Cerca de 50 pessoas foram levadas para a esquadra.

Um grupo de cerca de 50 adeptos do Sporting e do Benfica envolveu-se em confrontos, junto do Hospital da Luz Torres de Lisboa, na rua dos Soeiros, em Lisboa, antes do jogo de futsal entre as duas equipas com início marcado para as 17h30 deste domingo.Esta já não é a primeira vez que se registam desacatos em jogos de futsal entre os clubes e por esse motivo estava já uma operação policial montada pela PSP no local, que teve que ser reforçada devido ao agravamento da situação.Quando a equipa de reportagem dachegou ao local, estava um grande efetivo policial acionado com várias carrinhas de corpo de intervenção e vários carros da PSP. Encostadas à parede estavam também várias pessoas.De acordo com moradores, foram efetuados lançamento de pedras, tendo atingido algumas viaturas.O grupo de 50 pessoas seguiu, com as mãos na cabeça, do Hospital Torres de Lisboa até ao cimo da rua em escolta policial, tendo sido levado para a esquadra para ser identificado e revistado.O jogo decorreu na Luz sem a presença dos adeptos envolvidos em desacatos.