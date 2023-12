"Totalmente gratuito": Adepto do Sporting ensanguentado relata agressões policiais

Popular que assistiu aos confrontos diz ter ouvido disparos de balas de borrachas.

Vários adeptos ficaram feridos esta segunda-feira em confrontos, perto do Estádio José Alvalade, em Lisboa, antes do clássico entre o Sporting e o FC Porto. Sete adeptos foram identificados por posse de engenhos pirotécnicos.Um dos adeptos feridos mostra-se ensanguentado, e revela que "apenas se estavam a divertir" e que a PSP decidiu intervir através de um arrastão e de "violência policial gratuita". Mostra, ainda, umas das balas de borracha de que foi alvo.Segundo o relato de um popular, que diz ter ouvido disparos de balas de borracha, alguns polícias viraram cadeiras e mesas num café perto do estádio. O adepto com uma camisola do Sporting queixa-se, ainda, da falta de assistência por parte dos Bombeiros.A PSP respondeu às acusações e garantiu que foram os adeptos que começaram os confrontos contra os polícias e que houve a necessidade de uma intervenção, mas que foi feita de "forma preventiva".