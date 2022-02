Adeptos manifestam-se contra atual direção do Benfica antes do jogo com o Gil Vicente na Luz

Protestos antecedem a partida frente ao Gil Vicente.

Vários adeptos juntaram-se numa manifestação nas imediações do Estádio da Luz, na tarde desta quarta-feira, minutos antes da partida frente ao Gil Vicente. Os benfiquistas acusam o clube de falta de transparência e de planeamento para a atual temporada, bem como de não ter investido em contratações neste mercado de inverno.Cânticos e cartazes intensificaram os protestos, que ainda reuniram algumas dezenas de adeptos. Ao, alguns dos manifestantes falaram numa continuidade do "Vieirismo" e sublinharam o mau momento de forma do clube.