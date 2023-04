Adiada sentença de Rui Pinto no caso Football Leaks

Pirata informático está acusado de 90 crimes.

A leitura da sentença do pirata informático Rui Pinto foi adiada para o dia 13 de julho.O pirata informático Rui Pinto, que está acusado de 90 crimes no âmbito do processo Football Leaks, conhece esta sexta-feira a sentença. Rui Pinto está acusado de 68 crimes de acesso indevido, 14 crimes de violação de correspondência, seis crimes de acesso ilegítimo, um crime de sabotagem informática e um crime de tentativa de extorção.

O Ministério Público pede pena de prisão para Rui Pinto por 89 crimes. O julgamento começou há mais de dois anos.