Administradas mais de 22 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 em Portugal

Mais de 5.647.500 portugueses já receberam a dose de reforço.

Já foram administradas em Portugal mais de 22 milhões de vacinas contra a Covid-19 desde que arrancou a vacinação no País."Segundo dados contabilizados até ao final de sábado, dia 12 de fevereiro, foram já administradas cerca de 22.055.400 vacinas, tendo recebido a dose de reforço mais de 5.647.500 portugueses", revelam as autoridades de saúde em comunicado.Portugal alcançara, no dia 15 de janeiro, a administração de 20 milhões de doses da vacina Covid, o que significa que, em menos de um mês, registaram-se aproximadamente dois milhões de inoculações.