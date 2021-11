Administradores da SAD do Porto Fernando Gomes e Adelino Caldeira alvo de buscas

Há indícios de que terá havido divisão de comissões entre vários elementos ligados à SAD azul e branca.

No centro de todo este caso está Pedro Pinho, o empresário que no universo portista é visto como muito próximo de Fernando Gomes e do próprio Jorge Nuno Pinto da Costa. Continua na Roménia - só deverá regressar sábado - mas o seu advogado, Pedro Marinho falcão, diz que está tranquilo. "Falei com ele por telefone e ele não tem qualquer problema com as buscas. os documentos que as autoridades levaram são informações oficiais de contratos. está tudo documentado e é tudo legal", assegurou.

Vários administradores da SAD do Porto foram alvo de buscas esta segunda-feira durante a megaoperação levada a cargo pelo Ministério Público e pela Autoridade Tributária nas instalações do Estádio do Dragão, na casa de Pinto da Costa, na casa do filho do presidente dos dragões, na habitação do empresário Pedro Pinho e numa instituição bancária.Além de Pinto da Costa, na mira de Rosário Teixeira está o administrador Fernando Gomes, que foi ministro da Administração Interna e presidente da Câmara do Porto, bem como Adelino Caldeira, advogado e também administrador portista.