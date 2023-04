Adolescente mata colega na sala de aula após discussão em Luanda

Incidente ocorreu esta quarta-feira.

Um adolescente angolano, de 14 anos, morreu na sequência de um golpe desferido por um colega, de 15 anos, na sala de aulas de uma escola na província de Luanda, informou esta quinta-feira a polícia.

De acordo com o porta-voz do comando provincial de Luanda da Polícia Nacional, o incidente ocorreu na quarta-feira, e a vítima ainda foi transportada para o hospital, mas chegou já sem vida.

Segundo Nestor Goubel, o incidente ocorreu no interior da escola do segundo ciclo 1.513, vulgo escola grande da Terra Nova, por volta das 11h00 locais, quando ambos se encontravam no interior da sala de aulas e a vítima terá mexido numas bolachas do acusado.

Nestor Goubel frisou que depois de um golpe que recebeu no peito, o estudante caiu no chão inanimado, tendo sido levado para a unidade hospitalar mais próxima, "mas infelizmente acabou por evoluir para óbito".

"Nesta altura, o menor foi entregue a instituições afins, que superintendem todo este tratamento com menores, o julgado de menores e outras instituições, no sentido de fazerem um acompanhamento ao menor também", sublinhou.