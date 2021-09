Adolescente morre eletrocutada enquanto esticava o cabelo

Menina de 14 anos estava a usar prancha de alisamento com o cabo descarnado.

Uma adolescente de 14 anos morreu no passado sábado após ser eletrocutada pela prancha de esticar o cabelo que estava a usar. O caso aconteceu em Sítio Tubarão, Paraíba, Brasil.

De acordo com fonte policial, Thamires da Conceição Silva estava a arranjar-se a a usar o aparelho quando sofreu a descarga elétrica. A prancha teria o fio descarnado e estava ligada a uma extensão com vários outros aparelhos, o que poderá ter originado a tragédia.

A jovem ainda foi sujeita a manobras de reanimação, mas o óbito viria a ser declarado ainda na casa da família.

O tenente do corpo de bombeiros local avisa para "não se juntar aparelhos eletrónicos na mesma extensão, evitar manuseá-los com as mãos molhadas e usar proteção de tomadas, caso tenha crianças em casa".