Advogada de João Rendeiro ataca juiz sul-africano em recurso

Defesa refere que o juiz foi influenciado pela imprensa nacional e internacional.

A defesa de João Rendeiro atacou o juiz sul-africano que decidiu manter o ex-banqueiro na prisão.



Este é um dos principais argumentos utilizados pela advogada de Rendeiro no recurso, a que a CMTV teve acesso, e que deu já entrada no Tribunal Superior de Durban, em África do Sul.





A defesa refere que o juiz foi influenciado pela imprensa nacional e internacional, bem como pela opinião pública de Portugal.A defesa vai mais longe ao afirmar que o juiz está "impreparado" e que se enganou e errou ao analisar as provas enviadas por Portugal.