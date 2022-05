Advogados lucram 10 milhões de euros com falência do BES

Comissão liquidatária pagou assessoria jurídica a 25 advogados e escritórios de 10 países.

Os advogados já ganharam mais de 10 milhões de euros com o processo de falência do BES. A comissão liquidatária do antigo banco da família Espírito Santo realizou esta despesa com um conjunto de 25 advogados e escritórios de advogados, entre 2016 e 2021, de 10 países. Espanha e Portugal, onde correm mais processos judiciais, têm o número mais elevado de profissionais a quem foram pagos encargos com a assessoria jurídica.