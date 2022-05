Aeroporto de Lisboa fecha temporariamente por aterragem de emergência de avioneta

Além de meios da ANA-Aeroportos, estiveram no local patrulhas da Divisão Aeroportuária da PSP.

A aterragem de emergência de uma avioneta no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, levou esta quinta-feira ao encerramento temporário das pistas daquela infraestrutura.

O CM sabe que o piloto da aeronave comunicou falha grave no trem de aterragem, o que levou à mobilização urgente de meios de socorro.

Além de meios da ANA-Aeroportos, estiveram no local patrulhas da Divisão Aeroportuária da PSP.

Fonte não oficial do aeroporto disse ao CM que as descolagens e aterragens no aeroporto já estão restabelecidas.



O CM tentou ainda contacto com a ANA e o Comando da PSP de Lisboa para mais informações, até ao momento sem sucesso.