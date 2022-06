"Afastem-se": Ator Tom Hanks grita com fãs por empurrarem a mulher à saída de restaurante

O ator Tom Hanks conhecido pelo seu papel no filme '

Forrest Gump' e 'O Código Da Vinci' gritou com alguns fãs quando quase derrubaram a sua mulher. Tom Hanks e Rita Wilson estavam a sair de um restaurante em Nova Iorque na quarta-feira, quando uma multidão os recebeu à saída.Foi neste momento que o ator de 65 anos, se virou e gritou "afastem-se", depois de uma das pessoas embater contra a sua mulher, segundo o jornal Daily Mail.

Rita Wilson enquanto tentava recuperar a postura gritou também "parem", e levantou as mãos.Depois do sucedido, o ator correu com preocupação até Rita Wilson e manifestou furioso: "A derrubar a minha mulher? A minha mulher?.Tom Hanks e Rita Wilson estão casados há 34 anos e têm dois filhos, Chet de 31 e Truman de 25.