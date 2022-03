Agência Espacial Europeia suspende envio de robô para Marte que tinha colaboração russa

Suspensão deveu-se à impossibilidade de cooperar com a congénere russa Roscosmos, que trabalhava na missão, por causa da guerra na Ucrânia.

A Agência Espacial Europeia (ESA) anunciou esta quarta-feira a suspensão do envio do robô Rosalind Franklin para Marte devido à impossibilidade de manter a cooperação com a congénere russa Roscosmos, que trabalhava na missão, por causa da guerra na Ucrânia.

A decisão, anunciada em comunicado, foi tomada por unanimidade pelo Conselho da ESA, que se reuniu na quarta-feira e hoje em Paris para avaliar a missão robótica ExoMars no contexto da invasão da Ucrânia pela Rússia.

Há duas semanas, a ESA tinha admitido como "muito improvável" o envio em 2022 do robô, que se previa fosse lançado para Marte, após sucessivos atrasos, em setembro, numa missão em que Roscosmos era parceira.