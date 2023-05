Agente da PSP apedrejado após intervenção em corridas ilegais em Braga

Dezenas de pessoas no local adotaram comportamento hostil.

Um agente da PSP foi atingido com uma pedra após intervenção das autoridades em corridas ilegais na Estrada Via Falperra, em Braga, pela 01h00 de sábado. Vários condutores foram detetados pela polícia a realizar condução perigosa.A autoridade no local deparou-se com milhares de pessoas e algumas dezenas adotaram comportamento hostil. O arremesso de pedras e garrafas na direção dos polícias resultou no ferimento ligeiro de um agente.O agressor foi detido e, por isso, foi reposta a ordem pública e levantados autos de notícia por Contraordenação.