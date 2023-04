Agente da PSP esfaqueado quando respondia a um alerta de violência doméstica

Foi transportado para o hospital em estado grave, mas já se encontra estabilizado.

Um agente da PSP foi esfaqueado, na noite de sexta-feira, quando respondia a um alerta de violência doméstica, na Rua Rainha Santa Isabel, junto à estação ferroviária de Leiria.Dois elementos do carro patrulha da 2º Esquadra de Leiria foram surpreendidos pelo agressor à porta de uma residência empunhando duas armas facas.Para o desarmar e manietar, um dos agentes fez uso do gás neutralizante, fazendo com que o agressor recuasse. Logo depois o suspeito veio em direção do 2º agente e desferiu uma facada numa das pernas, atingindo-o na zona da virilha.O agente ferido foi imediatamente transportado ao Hospital de Leiria onde, segundo médico de serviço, está estável.O agressor foi detido, tendo sido apreendidas quatro facas.O alerta foi dado pelas 23h30.