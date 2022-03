Agente da PSP foi morto em um minuto e 20 segundos com murros, pontapés e pedradas na cabeça

Fábio Guerra foi morto num um minuto e 20 segundos com murros, pontapés e pedradas na cabeça. O CM sabe que a videovigilância mostra que Cláudio Coimbra, pugilista e um dos dois fuzileiros já em preventiva, pontapeia a cabeça do PSP. O militar diz não se recordar. Um terceiro agressor, Clóvis Abreu, civil, está em fuga e já é procurado em Espanha.Para saber mais, consulte o site do Correio da Manhã