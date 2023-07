Agente da PSP usa nome de mortos para safar amigo de multas

Entre 2015 e 2019, um agente principal da PSP, de 65 anos, atualmente já reformado, safou seis multas de velocidade a um amigo, proprietário de uma empresa de comércio de pneus. Em troca de quantias monetárias, o polícia livrou o empresário do pagamento de coimas, das sanções acessórias de inibição de conduzir e de possíveis apreensões da viatura em causa.Saiba mais no site do Correio da Manhã