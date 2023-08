Agentes da PSP angariam dinheiro para ajudar colega a pagar indemnização

Mário Esteves foi obrigado a pagar 15 mil euros por disparar em ação policial.

Vários agentes da PSP estão a realizar uma angariação de fundos para ajudar o agente Mário Esteves a pagar uma indemnização de 15 mil euros, depois de ter disparado numa ação policial.Segundo o e-mail a que oteve acesso "o disparo foi validado pela Inspeção da PSP, não havendo lugar a qualquer outro procedimento. Por sua vez, a investigação ao danos causados foi delegada na Polícia Judiciária que levou à acusação do MP e mais tarde, ao julgamento e por fim, com acusação".Segundo o mesmo documento, em julgamento ficou provado que as lesões da pessoa não poderiam ser resultado do disparo de uma arma de munição menos letal. Mesmo assim, o polícia foi condenado ao pagamento."O presente mail tem o propósito de sensibilizar à ajuda de todos, face ao encargo do elemento.A indemnização já foi realizada, mas a este valor acresce todas as custa judiciais, ultrapassando o valor de 20.000 euros", pode ler-se.