Agentes da PSP feridos durante perseguição a carro roubado no Porto

Dois agentes da PSP ficaram feridos, esta manhã de terça-feira, quando estavam no encalço de um carro que tinha sido dado como furtado, na rua Nova de Alfandega.O alerta foi dados às 8h20.O carro furtado terá sido avistado pelos agentes na Avenida da Boavista, no Porto, que deram ordem de paragem ao suspeito que se pôs, de imediato, em fuga. Foi iniciada uma perseguição.O carro acabou por ser intercetado, na rua Nova de Alfandega, no Porto, quando o suspeito embateu no carro da PSP. Os agentes que seguiam na viatura ficaram feridos sem gravidade.De acordo com a PSP, o carro envolvido na perseguição terá sido usado num furto na madrugada de segunda-feira, numa loja de ferramentas em Matosinhos.As autoridades investigam agora o furto, uma vez que existirão mais suspeitos.