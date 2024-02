Agressões violentas entre alunas menores gera indignação em Santarém

Família da adolescente agredida vai apresentar queixa-crime.

Um vídeo que mostra uma violenta agressão de uma aluna à porta da Escola Básica Mem Ramires, em Santarém, a uma outra colega, está a provocar uma enorme indignação entre a comunidade escolar, tendo em conta que se tornou viral nas redes sociais.Nas imagens, é visível que a agressora, menor de idade, procura a vítima para a espancar com grande violência, enquanto uma colega grava o vídeo e outros alunos assistem impávida e serenamente à agressão.Segundo oconseguiu apurar, a PSP não recebeu qualquer queixa formal em relação ao caso no dia em que foi feita a gravação, na quinta-feira, tendo apenas tido conhecimento informal do mesmo esta sexta-feira, 23 de fevereiro.A polícia está a tentar identificar as intervenientes na briga e os restantes alunos que aparecem no vídeo.apurou ainda que a família da adolescente agredida vai apresentar queixa-crime.