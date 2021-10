Agressor de jovem morto na fila de discoteca no Porto fica em prisão preventiva

Paulo Correia, de 23 anos, morreu esta segunda-feira.

O agressor de Paulo Correia, o jovem agredido na fila de discoteca no Porto que não resistiu aos ferimentos, ficou em prisão preventiva.Paulo Correia morreu esta segunda-feira. O estudante, de nacionalidade portuguesa estava a lutar pela vida após as agressões, que aconteceram após uma discussão com estudantes estrangeiros, que o acusavam de estar a passar à frente na fila. Atingido violentamente com um murro, a vítima caiu ao chão, bateu com a cabeça e sofreu graves lesões cerebrais. Um dos suspeitos ainda atirou uma garrafa ao jovem.O jovem viria a ser transportado para o Hospital de Santo António, no Porto, onde estava a lutar pela vida. Acabou por não resistir aos ferimentos.Os agressores fugiram e foram depois intercetados pelas autoridades já na avenida dos Aliados. A PSP deteve dois suspeitos, de nacionalidade francesa e também na casa dos 20 anos, que foram depois entregues à Polícia Judiciária. O suspeito que atirou a garrafa ao jovem foi libertado e constituído arguido por agressão. Já o outro detido - que terá desferido o murro violento - ficou na cadeia anexa à PJ.