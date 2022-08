Buscas a casa de Trump estão relacionadas com documentos sobre armas nucleares

Os agentes do FBI que realizaram as buscas à casa do do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, na Flórida procuravam documentos relacionados armas nucleares, avança o jornal norte-americano, The Washington Post. O jornal não refere se foram encontrados os documentos.O Departamento de Justiça dos EUA pediu a um juiz na quinta-feira que tornasse público o mandado que autorizou as buscas do FBI, depois de Trump, as ter classificado como retribuição política.

As buscas estão relacionadas com uma investigação sobre se Trump removeu ilegalmente registos da Casa Branca quando deixou o cargo de presidente dos EUA em janeiro de 2021, alguns dos quais o Departamento de Justiça acredita serem confidenciais. O procurador-geral Merrick Garland disse em entrevista coletiva que aprovou pessoalmente a busca.O Departamento de Justiça também procura tornar público um documento redigido dos itens apreendidos. "O departamento não toma tal decisão de ânimo leve. Sempre que possível, é prática padrão buscar meios menos intrusivos como alternativa a uma busca, e limitar de forma restrita qualquer busca realizada", disse Garland. As autoridades dos EUA, normalmente, não discutem investigações em curso para proteger os direitos dos envolvidos.No caso de Trump, foi o próprio a anunciar as buscas em comunicado na noite de segunda-feira. Garland disse que o Departamento de Justiça fez o pedido para tornar público o mandado "à luz da confirmação pública do ex-presidente das buscas, das circunstâncias circundantes e do interesse público substancial neste assunto".A Reuters avança que uma fonte disse que o FBI recuperou cerca de 10 caixas da propriedade de Trump durante a busca.