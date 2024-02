Agricultores apelam a suspensão do bloqueio de estradas em França

Decisão surge após o governo francês ter anunciado 150 milhões de euros de apoio ao setor.

A maioria dos sindicatos agrícolas franceses apelou esta quinta-feira para a suspensão dos bloqueios de estradas no país, noticiou a agência francesa AFP.

"O movimento não para, transforma-se", declarou o presidente da Federação Nacional dos Sindicatos Agrícolas (FNSEA), Arnaud Rousseau, numa conferência de imprensa.

Rousseau avisou que haverá novas mobilizações se os anúncios feitos pelo primeiro-ministro, Gabriel Attal, não forem concretizados no prazo de 15 dias e se não entrarem em vigor em junho, segundo a agência espanhola EFE.

"Fomos ouvidos numa série de pontos, com progressos tangíveis", incluindo medidas de emergência para apoiar financeiramente os agricultores e produtores de vinho em dificuldades, afirmou.

O presidente da associação dos jovens agricultores, Arnaud Gaillot, explicou que o pedido de "suspender o bloqueio e entrar num novo modo de ação" foi feito após consulta das bases, tendo em conta os compromissos assumidos por Attal.

"Apelamos aos nossos membros para suspenderem os bloqueios", disse Gaillot, ao lado de Rousseau, citado pela agência norte-americana AP.

O primeiro-ministro francês anunciou hoje que o Governo vai afetar 150 milhões de euros "a partir deste ano e de forma permanente" para aliviar a carga fiscal e social dos agricultores e criadores de gado.

As medidas foram anunciadas por Attal após cerca de duas semanas de protestos de milhares de agricultores em Franca, com bloqueio de muitas estradas no país.

Os protestos alastraram-se a outros países nos últimos dias, incluindo Grécia, Itália, Bélgica, Alemanha, Polónia, Roménia, Espanha e Portugal.

A intervenção de Attal ocorreu numa altura em que centenas de agricultores, conduzindo tratores pesados, criavam o caos em Bruxelas para exigir da União Europeia (UE) o alívio da subida dos preços e da burocracia.

"A questão que se coloca atualmente em toda a Europa é a seguinte: existe um futuro para a nossa agricultura? Claro que a resposta é sim", afirmou Attal.

Nas estradas bloqueadas em França, os manifestantes assistiram ao discurso do chefe do Governo através de 'smartphones' e televisores que tinham instalado.

Oito autoestradas foram bloqueadas hoje de manhã nos arredores de Paris, com a polícia presente, segundo a AP.

Attal prometeu que não haverá uma nova proibição de pesticidas "sem uma solução" e disse que não serão proibidos em França pesticidas que sejam autorizados noutros países da UE.

A declaração foi feita em resposta a um pedido dos agricultores franceses, que denunciaram uma regulamentação mais rigorosa em França do que nos países vizinhos.

Attal anunciou também que a França vai proibir, a partir de agora, a importação de frutas e legumes provenientes de países terceiros que tenham sido tratados com tiaclopride, um inseticida proibido na UE.

Disse que a França vai propor a criação de uma "força de controlo europeia" para combater as fraudes, nomeadamente no que se refere à regulamentação sanitária.

Vai também lutar contra a importação de produtos alimentares que vão contra as normas sanitárias europeias e francesas, disse o primeiro-ministro.

Attal reafirmou ainda que a França continuará a opor-se à assinatura de um acordo de comércio livre entre a UE e o Mercosul.