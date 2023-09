Água, frutas e bonés são distribuídos nas ruas de São Paulo para ajudar moradores a enfrentar calor extremo

Edilidade montou 10 grandes tendas em locais estratégicos de maior circulação de pessoas ou onde se sabe ficar um número elevado de "sem abrigo".

As temperaturas excecionalmente elevadas que estão a fazer-se sentir em São Paulo, como, aliás, por quase todo o Brasil, obrigaram a edilidade paulistana a montar, de emergência, tendas em pontos estratégicos da maior cidade brasileira para tentar ajudar os habitantes a enfrentar o calor extremo. Esta sexta-feira, por exemplo, a temperatura está oficialmente em 35 graus, mas em alguns bairros os termómetros marcam 37, e para sábado e domingo a previsão é de que se registem 38 e 39 graus, ou seja, muito acima dos 23 a 25 graus que em média se registam no final do Inverno, que no Brasil acaba este sábado.

Ao todo a edilidade montou 10 grandes tendas em locais estratégicos de maior circulação de pessoas ou pontos onde se sabe ficar um número elevado de "sem abrigo", habitantes que estão entre os mais vulneráveis a este calor abrasador. Nas tendas, são distribuídas gratuitamente garrafinhas com água fresca, frutas refrescantes e bonés, que seja quem for que vá até lá pode usar ali mesmo ou levar.

Foram reservados igualmente espaços com cadeiras e ventilação onde quem quiser pode simplesmente descansar por alguns minutos ou ficar com um mínimo de conforto até final do dia, quando as temperaturas caem um pouco, muito pouco, diga-se a bem da verdade. Em todas as tendas há equipas de saúde, que podem atender casos de desidratação e insolação mas também outros de menos complexidade, e em todas há uma ambulância de prevenção, para o caso de ser necessário um atendimento hospitalar.

Quarta-feira, primeiro dia de funcionamento do serviço e quando nem todos ainda o conheciam, as tendas foram procuradas por 4500 pessoas, mas esta quinta, no segundo dia da iniciativa, o número dos que procuraram um pouco de alívio para o calor subiu para 10.805. Só nesta quinta, foram distribuídas 9883 garrafas de água fresca, 2611 peças de fruta e 8266 bonés.

Entre os que procuraram atendimento nessas tendas estão centenas de idosos e meia centena de crianças, dois dos grupos etários mais suceptíveis ao calor, mas também muitas pessoas que trabalham na rua, como vendedores ambulantes, varredores camarários, entregadores de todo o tipo de mercadorias e produtos, carteiros e mais uma infinidade de outros profissionais. As tendas vão continuar a funcionar enquanto se mantiver esta vaga de calor muito acima do que até mesmo um país tropical como o Brasil está habituado a enfrentar, funcionando sempre nas horas mais quentes do dia, entre as 10 e as 17 horas.