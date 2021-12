Aguaceiros e subida das temperaturas: Conheça as previsões do tempo para esta sexta-feira

São esperados períodos de chuva ou aguaceiros, mais intensos nas zonas montanhosas.

mais intensos nas zonas

montanhosas, sendo fracos e pouco frequentes na região Sul.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta sexta-feira céu geralmente muito nublado, com períodos de chuva ou aguaceiros,Os termómetros vão registar uma pequena subida da temperatura.Em Lisboa pode contar com 17 graus de máxima. No Porto os termómetros ficam-se pelos 15 graus.A Guarda volta a ser o distrito mais frio de Portugal continental com 6 graus de mínima e 10 de máxima.No arquipélago da Madeira está previsto céu nublado e 22 graus de máxima. O cenário é semelhante nos Açores, com 18 graus em Ponta Delgada, Horta e Angra do Heroísmo.