Águia estreia-se em boa forma e sai lançada na pré-eliminatória da Champions com vitória por 4-1 sobre o Midtjylland

Gonçalo Ramos fez 'hat trick' e Enzo marcou ainda um golo para as águias.

O Benfica venceu esta terça-feira em casa o Midtjylland, por 4-1, em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de futebol, com um 'hat-trick' de Gonçalo Ramos.O jovem avançado português marcou aos 17, 33 e 61 minutos, com o argentino Enzo Fernández a estrear-se oficialmente pelos 'encarnados' com um golo, aos 40, tendo Sisto reduzido, aos 78, de grande penalidade.Em nove de agosto, o Benfica visita a Dinamarca, para a segunda mão da pré-eliminatória, onde procura confirmar o apuramento para o 'play-off', no qual poderá defrontar os ucranianos do Dínamo de Kiev ou os austríacos do Sturm Graz.