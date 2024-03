“Ainda estou muito traumatizado”: Amigo do presidente da SportTV conta os momentos de terror vividos no assalto à mansão

Videovigilância mostra percurso dos dois ladrões encapuzados.

Ainda estou muito traumatizado pelo roubo." É com esta declaração aoque um amigo do empresário Joaquim Oliveira, de 77 anos, e da mulher - e que os acompanhou nos momentos de terror vividos na noite de 1 de fevereiro na mansão do milionário, no concelho de Cascais -, resume o medo que ainda sente depois do violento assalto cometido por uma dupla encapuzada e armada, que acabou por fugir de ‘mãos a abanar’ após a mulher de Joaquim Oliveira ter acionado o alarme.