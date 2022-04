"Ajudem-nos, por favor": Zelensky pede armamento a Portugal em discurso no Parlamento

Volodymyr Zelensky vai discursar na Assembleia da República.

O Presidente da Ucrânia falou esta quinta-feira por videoconferência no parlamento português, numa sessão solene com altas entidades do Estado e representantes da comunidade ucraniana nas galerias, mas sem a presença dos seis deputados do PCP.

Pelas 17h00, Zelensky discursou durante cerca de 15 minutos. O presidente ucraniano sublinhou todos os horrores e "o inferno" que os russos estão a causar em várias cidades com a guerra na Ucrânia e foi direto nas palavras: "Por favor ajudem-nos. (...) Precisamos de armas; ajudem-nos com armamento", pediu.





