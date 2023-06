Al Hilal já tem data para oficializar contratação de Messi? Jornais espanhóis dizem que sim

Astro argentino disputa este sábado o último encontro pelo PSG.

O 'Sport' garante, este sábado, que o Al Hilal quer oficializar a contratação de Lionel Messi na terça-feira, dia 6 de junho.Segundo a mesma fonte, o clube saudita pretende esperar que o astro argentino dispute, este sábado pelas 20 horas, o último jogo pelo PSG. Além disso, o jornal catalão refere que apesar do Barcelona ainda sonhar com o regresso de Messi, "não está em condições de apresentar uma proposta formal".Refira-se que fonte próxima do internacional argentino garantiu, recentemente, que Messi tem uma proposta concreta para rumar ao Al Hilal de 400 milhões de dólares por ano, qualquer coisa como 362 milhões de euros.