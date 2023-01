Al Nassr assegura que contrato de Ronaldo não implica candidatura saudita ao Mundial 2030

Comunicação social apontava que contrato de CR7 incluiria mais 200 milhões de euros para promover a candidatura do país árabe ao campeonato do mundo.

O Al Nassr esclareceu esta quarta-feira que o contrato de Cristiano Ronaldo não implica "nenhum tipo de compromisso com qualquer candidatura" ao Campeonato do Mundo, em referência à lançada pela Arábia Saudita, Grécia e Egito para 2030.

O avançado português Cristiano Ronaldo assinou com o Al Nassr em 30 de dezembro até 2025.

"O Al Nassr FC gostaria de esclarecer que, ao contrário das notícias publicadas, o contrato de Cristiano Ronaldo com o Al Nassr não implica compromissos com nenhuma candidatura ao Mundial. O seu principal objetivo é o Al Nassr e trabalhar com os seus companheiros para ajudar o clube a alcançar o sucesso", garantiu o clube na rede social Twitter.

Segundo diferentes meios de comunicação social, o contrato de Cristiano Ronaldo com o clube da liga saudita, cujo valor não foi revelado oficialmente, incluiria mais 200 milhões de euros para promover a candidatura conjunta da Arábia Saudita ao Mundial de 2030.

Esta candidatura, que deverá ser liderada pela Arábia Saudita e que incluirá a Grécia e o Egito, para acolher o Mundial de 2030, concorre com a de Espanha, Portugal e Ucrânia e com a sul-americana, composta por Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai.