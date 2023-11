Al Nassr de Ronaldo empata e garante passagem aos 'oitavos' da Champions asiática

Sauditas não foram além do nulo em Riade.

O Al Nassr de Cristiano Ronaldo, Otávio e Luís Castro garantiu a passagem aos oitavos de final da Champions asiática, após o empate a zero com os iranianos do Persepolis, esta segunda-feira. O encontro foi transmitido em direto pelaOs sauditas garantem a passagem à próxima fase com um jogo em falta na fase de grupos. A equipa de Riade está em primeiro do grupo com 13 pontos, mais cinco que o rival desta tarde.Nenhuma das equipas conseguiu chegar ao golo no encontro disputado em casa do Al Nassr. Ao minuto 3 os sauditas poderiam ter usufruído de uma grande penalidade, mas Ronaldo mostrou algum fair-play.O astro português caiu na área e o árbitro assinalou penálti. Contudo, Ronaldo admitiu ao juiz do encontro que não era falta. A decisão foi posteriormente revertida.