Alegações finais do processo de Pedrogão Grande começam na quarta-feira

Previstas para dia 4, foram adiadas porque um dos juízes-adjuntos testou positivo à Covid-19.

As alegações finais do processo sobre as eventuais responsabilidades criminais nos incêndios de Pedrógão Grande começam na quarta-feira, dia 11, no Tribunal Judicial de Leiria, segundo o despacho da juíza-presidente hoje notificado às partes.

Inicialmente previstas para dia 4, as alegações finais acabaram por não começar porque um dos juízes-adjuntos testou positivo à covid-19, informou na audiência a juíza que preside ao tribunal coletivo, Maria Clara Santos.





"Considerando o tempo previsível necessário para a realização de obtenção do resultado do teste PCR, que geralmente medeia entre 24 e 48 horas, com impossibilidade temporária de constituição do tribunal coletivo, (...) interrompe-se a presente audiência e, consequentemente, dão-se sem efeito as sessões designadas para hoje [dia 04] e amanhã, 05 de maio", afirmou na ocasião a magistrada judicial.