Alegações finais do processo dos incêndios em Pedrogão Grande terão início a 4 de maio

As alegações finais do julgamento para apurar eventuais responsabilidades criminais nos incêndios de Pedrógão Grande, em junho de 2017, começam no dia 4 de maio, no Tribunal Judicial de Leiria.

A presidente do coletivo de juízes, Maria Clara Santos, informou esta terça-feira que foi designada a data de 4 de maio, pelas 09h30, para continuação da audiência de discussão de julgamento, com as alegações orais pela magistrada do Ministério Público (MP).





A procuradora da República Ana Mexia, que está em exclusividade neste processo, vai alegar previsivelmente durante um dia.