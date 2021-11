Alemanha confirma dois primeiros casos da variante da Covid-19 Omicron

Infetados chegaram ao aeroporto de Munique no passado dia 24 de novembro.

A Alemanha confirmou ao final da tarde deste sábado dois casos da variante Omicron da Covid-19 registados em Munique.



Recorde-se que o País tinha revelado uma suspeita ao início da manhã que recaía num passageiro proveniente de África do Sul.



Os casos foram detetados no estado da Bavária, no sul do país, revelou o Ministério da Saúde. De acordo com a mesma fonte, os doentes entraram no país através do aeroporto de Munique no passado dia 24 de novembro.



A Bélgica foi o primeiro país europeu a confirmar a existência de casos da nova variante. Durante a tarde deste sábado também o Reino Unido anunciou a interceção de dois infetados com a estirpe Omicron. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou entretanto medidas restritivas para os viajantes que cheguem ao país.