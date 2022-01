Jovem morre em colisão com condutor que escapou a operação da GNR em Vila do Conde

Um condutor escapou a uma operação STOP da GNR e na rua do Pinheiro, em Vila do Conde, acabou por chocar com outra viatura onde seguia um jovem, de 26 anos, que acabou por morrer.O condutor que escapou à operação STOP tinha em sua posse 100 gramas de haxixe.

Há ainda a registar um ferido leve.