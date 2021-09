Portugal regista 7 mortos e 1023 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas

Já foram revelados os dados da Covid-19.

Portugal regista esta sexta-feira sete mortos por Covid-19, 1023 novos casos de infeção e a redução nos internamentos.De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) estão hoje internadas 474 pessoas com covid-19, menos 24 em relação a quinta-feira, 97 das quais em cuidados intensivos, menos 6.As mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (3), na região Norte (2), na região Centro (1) e no Alentejo (1). Lisboa e Vale do Tejo foi a região do País que registou mais novos casos da infeção (374).Os dados divulgados pela DGS mostram também que há menos 539 casos ativos, totalizando 34626, e que 1555 pessoas foram dadas como recuperados nas últimas 24 horas, o que aumenta o total nacional para 1007911recuperados.