Alexandra Reis pediu quase 1,5 milhões de euros de indemnização. Veja os esclarecimentos da TAP

Do meio milhão que recebeu, 107.500 euros correspondem a férias não gozadas.

O Governo recebeu, esta terça-feira, um esclarecimento da TAP sobre a saída da atual secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis. O esclarecimento sobre o enquadramento jurídico da cessação de funções de Alexandra Reis foi enviado aos Ministérios de Pedro Nuno Santos e Fernando Medina.

A empresa diz que, apesar de o valor inicial da contrapartida pela cessação das relações contratuais se cifrar em 1.479.250 euros, foi possível reduzir um valor "agregado líquido de 500 mil euros" a pagar a Alexandra Reis.





Do meio milhão de euros, segundo a TAP, 56 mil correspondem à compensação pela cessação do contrato como diretora da empresa, 107.500 euros são correspondentes a férias não gozadas e 336 mil de remunerações base que viria a receber durante um ano, caso estivesse em funções.



A TAP refere que Alexandra Reis, "enquanto administradora da TAP, não celebrou qualquer contrato escrite de gestão, nos termos do Estatuto do Gestor Público" e acrescenta que por iniciativa da própria empresa, "foi iniciado um processo negocial com Alexandra Reis no sentido de ser consensualizada por acordo a cessação imediata de todos os vínculos contratuais".