Alexandra Reis recusa devolver meio milhão da TAP

Secretária de Estado diz que “devolveria qualquer quantia que não estivesse no estrito cumprimento da lei”.

A atual secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, explicou esta segunda-feira que nunca aceitou, e que devolveria "de imediato" caso lhe tivesse sido paga, qualquer quantia que acreditasse não estar no "estrito cumprimento da lei". Em causa está, como noticiou o, uma verba de 500 mil euros que recebeu como indemnização aquando da saída da TAP, que diz ter acontecido por solicitação da empresa.