Algarvios contra subidas no preço da água

Subida do tarifário da água no Algarve foi suspensa, depois de vários autarcas terem mostrado oposição.

Os consumidores algarvios mostram-se contra a intenção de aumento do preço da água por causa da seca e dizem que a medida não será eficaz na redução do consumo. "O aumento da água não ia ser saudável. Já está tudo tão caro e ainda querem encarecer mais a água", lamentou ao CM Cristina, comerciante do Mercado de Faro.



A subida do tarifário da água no Algarve foi suspensa, depois de vários autarcas terem mostrado oposição. "Para mim, se foi travado, é muito bom", assinalou uma moradora de Faro.