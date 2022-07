Almirante Gouveia e Melo bate políticos na corrida à Presidência

Leia a notícia completano Correio da Manhã

O almirante Gouveia e Melo seria o grande vencedor da corrida ao Palácio de Belém se as eleições Presidenciais se realizassem hoje.Os resultados do barómetro da Intercampus para o CM/CMTV, que apresenta diversos cenários com candidatos diferentes, revela que, entre todos os nomes prováveis, o almirante Gouveia e Melo é o mais consensual, pois recolheria a aprovação de 31,7% dos portugueses, caso entrasse na corrida presidencial.