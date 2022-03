Almirante Gouveia e Melo fecha suspeitos de agressões a PSP na Base de Alfeite

Assim que, ainda na tarde de sábado, o chefe da Armada, almirante Gouveia e Melo, soube que dois Fuzileiros a contrato estavam envolvidos nas agressões que nessa manhã deixaram o agente da PSP Fábio Guerra, de 26 anos, em situação crítica a lutar pela vida, mandou-os apresentarem-se na Base do Alfeite e ‘fechou a porta’, apurou ojunto de fontes militares. Colocou-os a responder internamente e à disposição da PJ - que apenas esta segunda-feira deverá avançar com detenções, após consolidar prova como a videovigilância que este domingo arelevou e mostra as primeiras agressões.Para saber mais, consulte o site do Correio da Manhã