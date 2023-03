Almôndegas envenenadas matam três cães em competição canina

Quatro cães envenenados iriam participar na corrida final e os vencedores seriam qualificados para o campeonato mundial de Canicross, que acontece na Alemanha, em outubro.

Pelo menos quatro cães foram envenenados, e três acabaram por morrer, durante uma competição canina de cross-country, em França, este fim-de-semana. Os organizadores do campeonato francês Canicross 30, onde donos competem com os seus animais de estimação para o apuramento para o campeonato mundial de canicross, disseram que os cães morreram após comerem almôndegas de carne envenenadas.Amostras de várias almôndegas suspeitas estão agora a ser examinadas para identificar o tipo de veneno e foi aberta uma investigação por crueldade animal. O único cão que sobreviveu ao incidente continua a recuperar, após tratamento, refere o Guardian.Acredita-se que o envenenamento tenha ocorrido no domingo de manhã, na cidade de Vauvert, no sul de França, durante o segundo e último dia do evento, sendo que as competições acabaram por ser canceladas. Equipas compostas por participantes e voluntários do evento vasculharam a área do evento, à procura de mais almôndegas envenenadas.Os quatro cães envenenados iriam participar na corrida final e os vencedores seriam qualificados para o campeonato mundial de Canicross, que acontece na Alemanha, em outubro. Acabaram por morrer 15 minutos após a ingestão da carne. A equipa de veterinários presente no evento não conseguiu salvá-los.A Federação de Desportos e Lazer Caninos, responsável pela organização do evento, descreveu o ataque, na rede social Facebook, como "um ato criminoso", afirmando que "alguém colocou as almôndegas envenenadas no local".Imediatamente após o incidente, o presidente da câmara da cidade proibiu qualquer pessoa de caminhar na floresta enquanto os investigadores apuravam o que tinha acontecido. Um ato criminoso de crueldade animal implica uma pena de prisão máxima de dois anos e uma multa de até 30 mil euros.