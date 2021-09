Altice Arena recebeu concerto com centenas de pessoas sem uso de máscaras nem distanciamento

After party na Venda do Pinheiro levou à chamada das autoridades, mas nem isso travou os festejos.







medição de temperatura, a higienização das mãos, a marcação de lugares não utilizáveis e respeito pelas regras de lotação definidas". No entanto, refere o mesmo meio, não foram esclarecidos pontos como a utilização de máscaras ou a falta de distanciamento.



O evento, segundo fonte da Altice Arena, contou com 2500 pessoas, o correspondente a 20% da lotação máxima com lugares sentados e marcados.



Os bilhetes para o evento variavam entre os 30 euros (Balcão) e os 10 000 euros (por mesa).



GNR foi chamada ao after party

A Guarda Nacional Republicana (GNR) foi chamada cerca das 03h00 para o after party que decorreu na Quinta da Fonte do Paraíso, devido ao barulho que os presentes estavam a fazer, avança o Observador.



Segundo o mesmo meio, a GNR pediu para haver contenção devido ao barulho e acabou por abandonar o local depois de não haver qualquer resistência.

Sem máscaras, sem distanciamento e contra as regras em vigor exigidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS). A Altice Arena recebeu no passado dia 29 de agosto a edição deste ano do BC Best e, para os presentes, foi como se a pandemia não existisse.As imagens a que oteve acesso e que foram publicadas nas redes sociais mostram centenas de pessoas sem máscara ou distanciamento a vibrar ao som de vários DJ's. SHIMZA, que se descreve no Twitter como DJ, também não se inibiu de partilhar as imagens no seu perfil.Segundo fonte da Altice Arena em declarações ao Observador, foram cumpridas as medidas como "a apresentação à entrada de certificado digital Covid-19, o teste à Covid-19 negativo, a circulação pela direita, a