Aluna acusa professor da Faculdade de Letras do Porto de abuso sexual e violação

Uma estudante com 20 anos, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, acusa um professor com cerca de 40 anos de abuso sexual, durante vários meses.

As acusações remontam ao primeiro semestre do ano letivo do ano passado, por violação ocorrida algumas vezes no gabinete do docente da Instituição de Ensino Superior.

A vítima acabou por sofrer um aborto espontâneo no mês de março, e com medo de denunciar o professor nunca fez queixa.Porém, na semana passada, a jovem apresentou queixa à PSP, e a investigação passou para a Polícia Judiciária.De acordo com a Universidade do Porto, só esta terça-feira a aluna denunciou o caso à Faculdade de Letras, abrindo de imediato um procedimento disciplinar.O professor universitário nega as acusações, e o seu advogado afirma que a aluna parece sofrer de descompensação do foto psicológico, segundo o Jornal Público.Caso os abusos sexuais se venham a confirmar, o docente pode vir a ser alvo de penalizações.O caso está a ser investigado e analisado.