Alunos vestem-se a rigor e regressam a escola em escombros na Ucrânia para celebrar baile de finalistas

Anna Episheva publicou uma fotografia da sobrinha vestida com um vestido de vermelho, em frente ao que resta da escola.

Os alunos de uma escola de Kharkiv, na Ucrânia, privados de um baile de finalistas, regressaram ao local onde estudavam para celebrar o final do ensino secundário.

O momento foi partilhado pelos familiares dos alunos nas redes sociais, de acordo com o jornal

.

Anna Episheva publicou uma fotografia da sua sobrinha, onde surge vestida com um longo vestido de baile vermelho, em frente ao que resta da sua escola.

"A minha sobrinha deveria ter terminado este ano o seu liceu. Ela e as amigss compraram vestidos e estavam ansiosas por este dia. Depois vieram os russos", escreveu Episheva.

A mulher partilhou ainda um vídeo onde se pode ver os pais dos alunos a filmarem o momento em que os jovens dançam uma valsa no recinto da escola.

"Há 111 escolas ucranianas que foram completamente destruídas pela Rússia. Este número irá crescer, a menos que o exército ucraniano os consiga deter", acrescentou Anna Episheva.



The Telegraph